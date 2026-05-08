Камила Валиева рассказала, как дисквалификация помогла ей пересмотреть отношение к телу

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как период отстранения от соревнований повлиял на её жизнь и отношение к собственному телу.

– Ты говорила, что твой переходный возраст совпал по времени с твоим отсутствием на соревнованиях и тебе это даже пошло на пользу, помогло. Было время, чтобы спокойно все это пережить, переждать и вернуться обновлённой – с новыми силами и новыми возможностями. Можешь чуть подробнее рассказать об этом?

– Да. Я считаю, что если нужно искать во всём плюсы, то в дисквалификации тоже можно найти свои плюсы. За два года [отстранения от турниров] первые полгода у меня были прям суперские, скажем так, в плане любого объёма. И физического, и любого другого.

Почему это плюс? Потому что меня перестали взвешивать. Любое каждодневное взвешивание навязывает тебе различные расстройства пищевого поведения, которые имелись. Об этом нужно всегда говорить. Потому что для большинства девушек в фигурном катании это очень острая тема.

Конечно, тут я выдохнула. У меня не было взвешивания, не было тренировок, не было какого-то последовательного расписания. Плюс гормональные изменения, и я поправилась на энное количество килограммов, так серьёзно.

Потом уже со временем у меня и голова пришла в норму. Не было таких заскоков, которые происходят в данном «сознании». Как будто бы я уже поняла, для чего держу вес, для чего я хочу хорошо выглядеть, почему это так важно…

Это не навязанная сторона, что [лишние] 200 граммов – и ты не доедешь, не прыгнешь и так далее. Нет, прыгнешь ты всегда. А вот это самовнушение, которое работает каждодневно, что 100 граммов тебе мешают, лишь навязывает психологические комплексы и различные расстройства.

У нас условный триггер – это взвешивание. У девочек – это всегда взвешивание, и считают, что это важно. Как по мне – может быть, я человек такой, – мне не нужно сто раз напоминать на дню, что я какая-то не такая. Я знаю это, я вижу это. Я понимаю, что у меня есть, условно, лишний вес.

Но в этот момент важно, чтобы семья внутри хотя бы дома ничего не говорила: «Ты куда пошла? Чай пьёшь c сахаром? Нельзя сахар пить!» Нет, пожалуйста, оставьте дом уютным местом, где безопасно. Хотя бы какое-то место должно быть безопасным.

Ну и взвешивание… С этим триггером очень сложно побороть это. Все наши легенды – девушки – проходили этот момент, когда тело меняется. Все были чуть более тяжёлыми, скажем так, для фигурного катания и в принципе для людей. Потому что все любили очень писать: а вот эта какая-то не такая, у неё руки большие, у этой ноги большие и так далее…

Но потом это проходит, потому что и триггер ушёл, – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».