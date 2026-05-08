Чемпионка мира — 2020 среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева рассказала о самых запоминающихся местах, которые ей удалось посетить во время путешествий и соревнований.

– Какие места, страны, города тебе понравились больше всего?

– Наибольшее впечатление оставил Куршавель — первый этап Гран-при. Мы туда приехали летом, в августе. Как же там было красиво! Просто невероятно. У нас была тренировка, мы пошли гулять, а рядом с ареной коровы пасутся с этими с колокольчиками, такие красивые, ещё шоколадно-молочные.

Второе место — вот я недавно посетила в прошлом году Италию вне соревнований. Это озеро Комо. Восхитительное место. Я была там четыре часа, но столько впечатлений у меня не было ни в одной поездке. Ещё в топ-3 можно отнести Шанхай. Я была потрясена этим городом. Ты смотришь – какие-то там места, похожие на Китай, какие-то на Европу, потом – на Америку. Это невероятно красиво. Очень много зелени, просто едешь по трассе, а там кругом деревья. Я восхитилась этим городом, – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».