Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева назвала места, которые хотела бы посетить в будущем

Камила Валиева назвала места, которые хотела бы посетить в будущем
Комментарии

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие места она хотела бы посетить, отметив, что ей очень бы хотелось съездить на озеро Байкал.

– Какие места ты бы хотела посетить?
– Я бы очень хотела побывать в Японии. Ещё съездить в Швейцарию, в горы, и на Алтай. Просто неимоверно хочу покататься там на квадроциклах, посидеть. Хочу взять палатку и, условно, в поле или в лесу просто остановиться и смотреть на красивую природу. И, конечно, хочу на Байкал.

Безумно хотела всегда. А потом во время моей дисквалификации там провели турнир «Открытие Байкала». Я смотрела и думала: «Почему? Можно на годик, пожалуйста, на годик попозже его сделать?» Я очень хочу. Там потрясающе красиво. Это место, куда нужно ехать зимой, а зимой у нас сезон. И вот, кроме как на «Открытие Байкала», мы туда не съездим. Можно «Открытие Байкала» 2.0? (улыбается) – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Материалы по теме
Что задумали в ISU и чем ответят наши? Гайд по изменениям в правилах фигурного катания
Что задумали в ISU и чем ответят наши? Гайд по изменениям в правилах фигурного катания
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android