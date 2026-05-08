Камила Валиева назвала места, которые хотела бы посетить в будущем

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие места она хотела бы посетить, отметив, что ей очень бы хотелось съездить на озеро Байкал.

– Какие места ты бы хотела посетить?

– Я бы очень хотела побывать в Японии. Ещё съездить в Швейцарию, в горы, и на Алтай. Просто неимоверно хочу покататься там на квадроциклах, посидеть. Хочу взять палатку и, условно, в поле или в лесу просто остановиться и смотреть на красивую природу. И, конечно, хочу на Байкал.

Безумно хотела всегда. А потом во время моей дисквалификации там провели турнир «Открытие Байкала». Я смотрела и думала: «Почему? Можно на годик, пожалуйста, на годик попозже его сделать?» Я очень хочу. Там потрясающе красиво. Это место, куда нужно ехать зимой, а зимой у нас сезон. И вот, кроме как на «Открытие Байкала», мы туда не съездим. Можно «Открытие Байкала» 2.0? (улыбается) – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».