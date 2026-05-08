Бенуа Ришо поставит программы Кагановской/Некрасову, Семененко и Фефеловой/Валову

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, признанный лучшим по версии Международного союза конькобежцев (ISU), поставит программы нескольким российским фигуристам. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Согласно источнику, Ришо планирует поставить программы Василисе Кагановской/Максиму Некрасову, Марии Фефеловой/Артёму Валову (оба дуэта — танцы на льду), а также одиночнику Евгению Семененко. Сегодня, 8 мая, французский хореограф прибыл в Москву.

В прошлом сезоне из россиян с Ришо уже сотрудничали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также Софья Муравьёва.