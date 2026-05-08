Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бенуа Ришо поставит программы Кагановской/Некрасову, Семененко и Фефеловой/Валову

Бенуа Ришо поставит программы Кагановской/Некрасову, Семененко и Фефеловой/Валову
Комментарии

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, признанный лучшим по версии Международного союза конькобежцев (ISU), поставит программы нескольким российским фигуристам. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Согласно источнику, Ришо планирует поставить программы Василисе Кагановской/Максиму Некрасову, Марии Фефеловой/Артёму Валову (оба дуэта — танцы на льду), а также одиночнику Евгению Семененко. Сегодня, 8 мая, французский хореограф прибыл в Москву.

В прошлом сезоне из россиян с Ришо уже сотрудничали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также Софья Муравьёва.

Материалы по теме
Бенуа Ришо поставил произвольный танец «Болеро» дуэту Зингас/Колесник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android