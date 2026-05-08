Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не хочу обижать, но как его можно сравнивать со мной?» Роднина — о Малинине

«Не хочу обижать, но как его можно сравнивать со мной?» Роднина — о Малинине
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин, по мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, не может быть с ней сопоставлен — ведь в её активе есть личное золото Олимпийских игр.

Вы согласны с тем, что были Ильёй Малининым своего времени?
— В своё время в фигурном катании я была Ириной Родниной. Нас с Ильёй сравнивать нельзя. Лично я не проиграла ни одного соревнования, а он на Олимпиаде занял восьмое место. Он безусловный лидер по многим критериям, но есть существующий факт — отсутствие личной медали на Олимпиаде. Не хочу его обижать, но как вообще его можно сравнивать со мной? — приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
Роднина: в лучшем случае от России будет выступать один спортсмен в каждом виде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android