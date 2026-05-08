«Не хочу обижать, но как его можно сравнивать со мной?» Роднина — о Малинине

Американский фигурист Илья Малинин, по мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, не может быть с ней сопоставлен — ведь в её активе есть личное золото Олимпийских игр.

— Вы согласны с тем, что были Ильёй Малининым своего времени?

— В своё время в фигурном катании я была Ириной Родниной. Нас с Ильёй сравнивать нельзя. Лично я не проиграла ни одного соревнования, а он на Олимпиаде занял восьмое место. Он безусловный лидер по многим критериям, но есть существующий факт — отсутствие личной медали на Олимпиаде. Не хочу его обижать, но как вообще его можно сравнивать со мной? — приводит слова Родниной Sport24.