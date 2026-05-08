Дайнеко рассказала, что Гуменник планирует летом пройти стажировку у Арутюняна в США

Вероника Дайнеко, тренер чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника, заявила, что план подготовки её подопечного к новому сезону уже обозначен, в него входит также стажировка в США у Рафаэля Арутюняна.

«Мы с тренерским штабом уже распланировали всю подготовку Петра Гуменника к следующему сезону. Сейчас он вместе с Даниилом Глейхенгаузом ставит новую программу. Очередная стажировка у Рафаэля Арутюняна тоже есть в наших планах. Пётр поедет в США в течение лета», — приводит слова Дайнеко Sport24.

В феврале текущего года Гуменник выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место.