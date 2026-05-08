Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, когда впервые посетит каток после выписки из больницы. Ранее 79-летняя Тарасова сообщила, что приедет на каток 7 или 8 мая.

«Каток я пока не посещала, планирую на следующей неделе. Не знаю, кто написал, что собираюсь сегодня», — приводит слова Тарасовой Sport24.

79-летняя Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована 15 апреля 2026 года в реанимацию одной из московских клиник из‑за осложнений после ОРВИ. Критический момент миновал — состояние удалось стабилизировать, она находилась в сознании и под наблюдением врачей. В 2013 году Тарасова перенесла операцию на позвоночнике, в октябре 2022‑го была в больнице с вертебро‑базилярной недостаточностью.