«Придёт и наше время». Роднина — о снятии ограничений с белорусских спортсменов

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что рано или поздно Россия добьётся снятия санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
«Очень обидное решение. Белорусы попали под раздачу, поэтому с них и начали. Значит, придёт и наше время», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».
Ранее МОК сообщил о снятии рекомендаций по ограничениям для белорусских спортсменов. При этом приостановка членства Олимпийского комитета России и санкции против российских спортсменов сохраняются. Решение о приостановке членства в МОК было принято в октябре 2023 года и до сих пор не отменено.