Яна Рудковская оценила перспективы Алины Загитовой в качестве тренера

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко», музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась мыслями, какой тренер может получиться из Алины Загитовой.

«Если Алина Загитова в будущем захочет выбрать для себя профессию тренера, более чем уверена, что у неё всё получится. Алина выиграла все титулы в фигурном катании, была яркой, запоминающейся и компонентной фигуристкой. К тому же я видела её шоу, то, как она их организует. У неё в этом плане всё чётко, все процессы отлажены, она всё контролирует. Ещё очень важно, что у Алины был пример наставника в лице Этери Тутберидзе. Она впитала все тонкости психологии тренера.

Сейчас в Казани строится арена имени Алины. Там она может открыть собственную школу фигурного катания. Дети с удовольствием будут работать под её руководством в будущем. Конечно, тренерский хлеб бывает жёстким, ты не имеешь права на ошибку, но это тот путь, который нужно пройти каждому тренеру с большим именем. Очень уважаю Алину Загитову и желаю ей всяческих успехов. Она очень грамотно идёт по жизни после завершения спортивной карьеры», — приводит слова Рудковской Sport24.