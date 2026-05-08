«Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме». Плющенко сыграл с Мишиным в падел

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал у себя в телеграм-канале видео, на котором играет в падел со своим наставником и заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным.

«Талантливый человек талантлив во всём! Мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин играет со мной в паре в падел-теннис на нашей спортивной базе Ангелы Плющенко в Подмосковье! Напомню, что ему недавно исполнилось 85 лет. Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме. Это что-то невероятное, друзья. Вечером после сборов мы с ним играем в падел», – написал Плющенко у себя в телеграм-канале.

