Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Александр Галлямов опубликовал поздравление в честь Дня Победы. В субботу, 9 мая, отмечается 81‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём Победы! 9 мая — это не просто дата в календаре.

Это день, когда мы склоняем головы перед мужеством наших предков, подаривших нам мирное небо.

Мы с вами знаем, как тяжело даются победы. Каждый прокат, каждая тренировка — это преодоление. Но боль, пережитая ветеранами, ради нашего будущего, несопоставима ни с чем. Спасибо им за жизнь, за лёд, за возможность творить и кататься.

С праздником! Пусть в ваших семьях царят покой, здоровье и гордость за нашу историю», – написал Галлямов в своём телеграмм-канале.