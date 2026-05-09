Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Галлямов опубликовал поздравление в честь Дня Победы

Александр Галлямов опубликовал поздравление в честь Дня Победы
Комментарии

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский фигурист Александр Галлямов опубликовал поздравление в честь Дня Победы. В субботу, 9 мая, отмечается 81‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём Победы! 9 мая — это не просто дата в календаре.
Это день, когда мы склоняем головы перед мужеством наших предков, подаривших нам мирное небо.

Мы с вами знаем, как тяжело даются победы. Каждый прокат, каждая тренировка — это преодоление. Но боль, пережитая ветеранами, ради нашего будущего, несопоставима ни с чем. Спасибо им за жизнь, за лёд, за возможность творить и кататься.

С праздником! Пусть в ваших семьях царят покой, здоровье и гордость за нашу историю», – написал Галлямов в своём телеграмм-канале.

Материалы по теме
Феномена Шайдорова и Сизерона не существует? Выбираем самого «прорывного» фигуриста
Рейтинг
Феномена Шайдорова и Сизерона не существует? Выбираем самого «прорывного» фигуриста
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android