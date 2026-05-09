Хореограф Бенуа Ришо прилетит в Россию и поставит программу Трусовой

Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программу для российской фигуристки Александры Трусовой в Новогорске. Он приедет в Москву на неделю, чтобы поработать с танцорами группы Алексея Горшкова, Евгением Семененко.

– Вы едете в Россию?

– Да, проведу девять дней в Новогорске. Буду работать с вашими танцорами, в начале следующей недели поставлю короткую программу Александре Трусовой. Жаль, что сейчас так сложно с визами, но видите – с Александрой всё решилось наилучшим образом.

– С кем из танцоров будете работать?

– Снова с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Это очень интересная пара, я уже в предвкушении нашего сотрудничества, — приводит слова Ришо Sports.ru.