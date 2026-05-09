Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер

Японский фигурист Юма Кагияма завершил сотрудничество с итальянским тренером Каролиной Костнер, по информации Kyodo News.

Юма Кагияма и Каролина Костнер начали сотрудничество в 2023 году, когда итальянская фигуристка, четырёхкратная участница Олимпийских игр и бронзовый призёр Олимпиады-2014, присоединилась к тренерскому штабу японского спортсмена. Целью сотрудничества было развитие артистизма и выразительности Кагиямы.

Юма Кагияма — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 и 2026 годов (в одиночном катании и командных соревнованиях), трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира (2021, 2022, 2024), бронзовый призёр чемпионата мира 2025 года, чемпион четырёх континентов 2024 года и двукратный чемпион Японии (2025, 2026).

