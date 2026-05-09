Кагияма — о Костнер: благодаря ей моё отношение к артистизму на льду изменилось

Японский фигурист, призёр Олимпийских игр 2022 и 2026 годов Юма Кагияма высказался после прекращения сотрудничества с итальянским тренером Каролиной Костнер.

«Стремись не к рекордам, а к выступлениям, которые останутся в памяти. Благодаря ей моё отношение к артистизму на льду изменилось», — приводит слова Кагиямы Deep Edge Plus

Юма Кагияма и Каролина Костнер начали сотрудничество в 2023 году, когда итальянская фигуристка, четырёхкратная участница Олимпийских игр и бронзовый призёр Олимпиады-2014, присоединилась к тренерскому штабу японского спортсмена. Целью сотрудничества было развитие артистизма и выразительности Кагиямы.