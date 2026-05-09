«Я здесь, в моменте». Алиса Лью — о поддержке ментального здоровья после ОИ-2026

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, как ей удается справляться с давлением после Олимпиады в Милане.

— Если посмотреть на ту безумную лихорадку, в которой ты крутишься после Олимпиады, как себя чувствуешь? Что помогает тебе сохранять почву под ногами, как ты осмысливаешь все эти перемены и успех?

— Это непросто, но справляюсь благодаря постоянному общению с друзьями, работе с психологом, музыке и тренировкам. Фигурное катание действительно помогает мне не терять связь с реальностью. Каждый раз, когда выхожу на лёд, мгновенно чувствую: «Я здесь, в моменте», — приводит слова Лью Sport24 со ссылкой на Renegades.