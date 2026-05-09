Денкова и Ставиский поставили произвольную программу паре Бойкова/Козловский

Двукратные чемпионы мира по фигурному катанию Албена Денкова и Максим Ставиский, выступавшие в танцах на льду, поставили произвольную программу чемпионам Европы и трёхкратным чемпионам России в парном катании Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Об этом Козловский рассказал у себя на странице в соцсети.

«Спасибо Албене и Максиму за профессиональную работу над нашей новой произвольной программой. Ждём момента, когда сможем продемонстрировать наш новый проект на льду», – написал фигурист под совместной со спортсменами фотографией.

В прошлом году фигуристы уже сотрудничали с этими постановщиками. В минувшем сезоне пара Бойковой и Козловского выиграла все главные внутрироссийские старты, кроме чемпионата России по прыжкам. Помимо этого, спортсмены известны тем, что выполняют в произвольной программе четверной выброс.