Илья Авербух: считаю, фильму про Роднину не хватило сильного продвижения

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух рассказал, чего, по его мнению, не хватило фильму «Роднина».

«Считаю, фильму про Роднину не хватило сильного продвижения, потому что картина получилась действительно неплохой. Но все деньги ушли на создание самого контента, мало средств ушло на продвижение. Думаю, основная проблема в этом.

Время идёт, поэтому думаю, современной аудитории битва Загитовой и Медведевой гораздо ближе для экранизации, нежели истории, которые были 50 лет назад.

Вообще спортивный байопик — практически беспроигрышная история, особенно если он хорошо и качественно сделан. «Легенда № 17» и «Движение вверх» — тому подтверждение. В таких фильмах, если все акценты правильно выстроены, всегда внутри есть финальный катарсис, когда у зрителей ком в горле, а чемпионка всё преодолевает. Это понятная история, если она качественно сделана, такой фильм обречён на успех. Нужно просто сделать очень качественно и не забыть, что фильм ещё нужно донести до людей», — приводит слова Авербуха Sport24.

