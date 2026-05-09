«Удачными становятся единичные работы». Вайцеховская — о сотрудничестве россиян с Ришо

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская скептически отреагировала на новость, что несколько российских фигуристов планируют ставить программы на новый сезон у известного французского хореографа Бенуа Ришо.

«Такое ощущение, что «поставить программу у Бенуа Ришо» становится трендом, автоматически означающим успех. В моём понимании, это даже близко не так: при том количестве постановок, которое ежесезонно делает француз, реально удачными становятся единичные работы. Собственно, и титул «Лучшего хореографа», полученный Ришо по итогам олимпийского сезона, несколько сомнителен, на мой взгляд. Самого плодовитого — согласна. Но количество это далеко не всегда знак качества. Хотя кому-то, безусловно, может повезти больше», —написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

