Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ришо заявил, что несколько российских фигуристов и тренеров примут участие в его сборах

Ришо заявил, что несколько российских фигуристов и тренеров примут участие в его сборах
Комментарии

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, сотрудничающий со многими фигуристами, заявил, что на его сборах во Франции будут присутствовать спортсмены и тренеры из разных стран, включая Россию.

— Кого ждать в этом году на вашем кэмпе?
— Будут и те фигуристы, которые ездят ко мне годами, и новые имена из США, Азии и из России, включая больших чемпионов и топовых спортсменов. Давайте я назову конкретные имена чуть позже, но поверьте, будет интересно.

— А что по тренерам?
— Тут и наша обычная команда — Седрик Тур, Леонид Свириденко, Анше Бокландт — и новые участники. Например, ждём на несколько недель Софью Федченко с её группой и Андрея Лазукина.

Конечно, будет и сам Алексей Мишин — никому не доверяю в вопросах техники больше, чем ему. Его метод — чудо, он всегда работает. Мне кажется, не все понимают, насколько он гениальный специалист. Да, знаю, что в России он легенда, но поверьте, масштаб его фигуры ещё больше.

Планировалось, что ко мне приедут и несколько российских фигуристов, но не у всех получится это сделать — визовые проблемы. Однако некоторым я поставлю программы в Москве, — цитирует Ришо Sports.ru.

Материалы по теме
Трансферное окно, шоу и постановки программ. Чем занимаются фигуристы в межсезонье?
Трансферное окно, шоу и постановки программ. Чем занимаются фигуристы в межсезонье?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android