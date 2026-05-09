Ришо заявил, что несколько российских фигуристов и тренеров примут участие в его сборах

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, сотрудничающий со многими фигуристами, заявил, что на его сборах во Франции будут присутствовать спортсмены и тренеры из разных стран, включая Россию.

— Кого ждать в этом году на вашем кэмпе?

— Будут и те фигуристы, которые ездят ко мне годами, и новые имена из США, Азии и из России, включая больших чемпионов и топовых спортсменов. Давайте я назову конкретные имена чуть позже, но поверьте, будет интересно.

— А что по тренерам?

— Тут и наша обычная команда — Седрик Тур, Леонид Свириденко, Анше Бокландт — и новые участники. Например, ждём на несколько недель Софью Федченко с её группой и Андрея Лазукина.

Конечно, будет и сам Алексей Мишин — никому не доверяю в вопросах техники больше, чем ему. Его метод — чудо, он всегда работает. Мне кажется, не все понимают, насколько он гениальный специалист. Да, знаю, что в России он легенда, но поверьте, масштаб его фигуры ещё больше.

Планировалось, что ко мне приедут и несколько российских фигуристов, но не у всех получится это сделать — визовые проблемы. Однако некоторым я поставлю программы в Москве, — цитирует Ришо Sports.ru.