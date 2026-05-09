Главная Фигурное катание Новости

«Очень интересная пара». Бенуа Ришо — о сотрудничестве с Кагановской и Некрасовым

«Очень интересная пара». Бенуа Ришо — о сотрудничестве с Кагановской и Некрасовым
Известный французский хореограф Бенуа Ришо, в прошлом сезоне ставший автором произвольного танца для российских фигуристов Василисы Кагановской и Максима Некрасова, поделился положительным опытом сотрудничества со спортсменами.

Также стало известно, что на сезон-2026/2027 Ришо вновь поставит россиянам программу.

— С кем из танцоров будете работать?
— Снова с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Это очень интересная пара, я уже в предвкушении нашего сотрудничества.

— В прошлом сезоне вы поставили им очень удачный произвольный танец. Вам понравилось, как они его вкатали к весне? Программа как-то изменилась?
— Она раскрылась и стала ещё сильнее. С удовольствием наблюдал, как они работают над качеством, а не бросаются кромсать и менять программу. Знаете, в танцах на льду так много зависит от судей – к их мнению принято прислушиваться. Поэтому мне вдвойне приятно, что Василиса с Максимом сохранили изначальную идею постановки. Изменения были минимальные.

Верю, что как только программа на вас «села», надо её вкатывать и развивать, а не заниматься переделками. С ребятами и Алексеем Горшковым мы были весь сезон на связи. Костюмы мы тоже выбирали вместе, и я следил за всеми их стартами в сезоне, — приводит слова Ришо Sports.ru.

