Ришо назвал недостаток фигуристов в общении со СМИ по сравнению с другими спортсменами

Известный французский хореограф Бенуа Ришо заявил, что одним из минусов в общении фигуристов с прессой является излишняя скромность и цензура в своих высказываниях. В качестве положительного примера специалист привёл американский танцевальный дуэт Эмилии Зингас и Вадима Колесника.

— Мне нравится их [Зингас/Колесника] настрой и жизненный подход. Они открыто говорят об амбициях, всегда делали то, что считают нужным, – ещё до того, как ворвались в мировую элиту. Если они чем-то недовольны, то говорят об этом прямо. Они не стараются быть политически корректными или приятными для всех.

От них веет новизной и свежестью – даже в том, как они общаются с прессой. Это отличает то самое новое поколение, о котором я вам говорил. Раньше мы что часто слышали? «Для нас главное – получить удовольствие от проката, мы не думаем о результате или медалях». И тут приходят новые ребята: «Мы хотим побеждать, сейчас не получилось, но в следующий раз мы будем сильнее и попадём на пьедестал».

Есть проблема: фигуристы очень олдскульно общаются с журналистами. Посмотрите на баскетбол, теннис, футбол – спортсмены там не боятся разговаривать. А фигуристы переживают, что получат потом десяток сообщений с критикой в соцсетях. Ок, несколько идиотов напишут что-то неприятное – и что? Теннисисты получают такие сообщения тысячами и не обращают на это внимания.

Нам в фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают.

— Грузинская парница Анастасия Метёлкина тоже открыто говорит, что её цель – олимпийское золото.

— И правильно! Если тебе плевать на результат, зачем ты тогда в спорте? Иди катайся для себя, получай удовольствие от катания. Говорить о том, что ты хочешь победить, – нормально. Никто не знает, получится у тебя это или нет, – это спорт. Но почему ты должен стесняться своих амбиций?

Представьте, что теннисист приезжает на «Ролан Гаррос» со словами «Я хочу почувствовать эти прекрасные корты, энергетику зрителей и показать свои красивые удары по мячу». Бред – он приезжает выигрывать. А это ведь типичные комментарии фигуристов, только замените корт на каток.

В той же «Формуле-1» спортсмены расстраиваются, отчаиваются и не стесняются своих эмоций. А у нас все себя цензурируют, — цитирует Ришо Sports.ru.