Фигуристы сборной США посетили матч «Миннесоты» и «Колорадо» в 1/4 финала плей-офф НХЛ
Фигуристы сборной США посетили матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) и «Колорадо Эвеланш» (Денвер). Фотографию спортсменов на ледовой арене разместила пресс-служба «Миннесоты», для которой матч был домашним. На фотографии запечатлены Эмбер Гленн, Энтони Пономаренко, Эндрю Торгашев, Дэнни О'Ши и Джейсон Браун.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11 2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp) 3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp) 3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp) 4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31 5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56
Фото: Пресс-служба клуба «Миннесота Уайлд»
Встреча завершилась со счётом 5:1, первую шайбу за клуб из Сент-Пола забросил россиянин Кирилл Капризов. В серии между командами «Миннесота» уступает со счётом 1-2.
Следующий матч между командами состоится 12 мая и вновь будет домашним для «Миннесоты».
