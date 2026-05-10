Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы сборной США посетили матч «Миннесоты» и «Колорадо» в 1/4 финала плей-офф НХЛ

Фигуристы сборной США посетили матч «Миннесоты» и «Колорадо» в 1/4 финала плей-офф НХЛ
Комментарии

Фигуристы сборной США посетили матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) и «Колорадо Эвеланш» (Денвер). Фотографию спортсменов на ледовой арене разместила пресс-служба «Миннесоты», для которой матч был домашним. На фотографии запечатлены Эмбер Гленн, Энтони Пономаренко, Эндрю Торгашев, Дэнни О'Ши и Джейсон Браун.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 15:11     2:0 Хьюз (Цуккарелло, Капризов) – 16:44 (pp)     3:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 24:23 (pp)     3:1 Маккиннон (Ландеског, Кадри) – 33:11 (pp)     4:1 Фэйбер (Тарасенко, Маккэррон) – 33:31     5:1 Болди (Фэйбер) – 59:56    

Фото: Пресс-служба клуба «Миннесота Уайлд»

Встреча завершилась со счётом 5:1, первую шайбу за клуб из Сент-Пола забросил россиянин Кирилл Капризов. В серии между командами «Миннесота» уступает со счётом 1-2.

Следующий матч между командами состоится 12 мая и вновь будет домашним для «Миннесоты».

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная таблица плей-офф НХЛ
Материалы по теме
«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
Видео
«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android