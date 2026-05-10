Фигуристы сборной США посетили матч «Миннесоты» и «Колорадо» в 1/4 финала плей-офф НХЛ

Фигуристы сборной США посетили матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) и «Колорадо Эвеланш» (Денвер). Фотографию спортсменов на ледовой арене разместила пресс-служба «Миннесоты», для которой матч был домашним. На фотографии запечатлены Эмбер Гленн, Энтони Пономаренко, Эндрю Торгашев, Дэнни О'Ши и Джейсон Браун.

Фото: Пресс-служба клуба «Миннесота Уайлд»

Встреча завершилась со счётом 5:1, первую шайбу за клуб из Сент-Пола забросил россиянин Кирилл Капризов. В серии между командами «Миннесота» уступает со счётом 1-2.

Следующий матч между командами состоится 12 мая и вновь будет домашним для «Миннесоты».