Роднина: не факт, что четверные у Трусовой будут получаться

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась ожиданиями от возвращения в спорт российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой).

«Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание, восстановила прыжки. Это не так просто, как кажется. Хорошо, если она выступит на соревнованиях в следующем сезоне.

О перспективах можно будет судить только после официальных прокатов. Потому что шоу и тренировки — это одно, а полноценные соревновательные программы — другое. Сейчас она чисто прыгает на шоу. Но не факт, что четверные у Трусовой будут получаться и на соревнованиях», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

