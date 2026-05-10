Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: я Исинбаеву ни в чём не защищаю и не поддерживаю

Роднина: я Исинбаеву ни в чём не защищаю и не поддерживаю
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, как относится к отъезду из России двукратной олимпийской чемпионки в лёгкой атлетике Елены Исинбаевой

— У вас изменилось отношение к Исинбаевой за это время?
— Каждый выбирает своё видение жизни и отношение к различным событиям. Слава богу, в этом и проявляется наше государство.

Многие до сих пор считают Исинбаеву предателем.
— Я так боюсь слова «предатель». Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 2022 году сколько у нас людей уехало… Я Исинбаеву ни в чём не защищаю и не поддерживаю. Она сама приняла решение, но и по отношению к её решениям у людей есть уже свои взгляды. Слово «предатель» никогда к ней не буду употреблять. Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно, — приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
«Придёт и наше время». Роднина — о снятии ограничений с белорусских спортсменов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android