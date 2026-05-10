Роднина: я Исинбаеву ни в чём не защищаю и не поддерживаю

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, как относится к отъезду из России двукратной олимпийской чемпионки в лёгкой атлетике Елены Исинбаевой

— У вас изменилось отношение к Исинбаевой за это время?

— Каждый выбирает своё видение жизни и отношение к различным событиям. Слава богу, в этом и проявляется наше государство.

— Многие до сих пор считают Исинбаеву предателем.

— Я так боюсь слова «предатель». Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 2022 году сколько у нас людей уехало… Я Исинбаеву ни в чём не защищаю и не поддерживаю. Она сама приняла решение, но и по отношению к её решениям у людей есть уже свои взгляды. Слово «предатель» никогда к ней не буду употреблять. Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно, — приводит слова Родниной Sport24.