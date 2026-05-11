Фигурное катание Новости

Новую короткую программу Елены Костылевой поставил Иван Букин

Новую короткую программу Елены Костылевой поставил Иван Букин
Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева в предстоящем сезоне будет исполнять короткую программу под знаменитое «Болеро» Мориса Равеля. Постановщиком программы является пятикратный чемпион России Иван Букин.

Об этом написала мать фигуристки Ирина Костылева.

«Ну, раз просочилась информация с катка «Ангелов», придется раньше времени раскрыть секрет. Хотя я удивлена тому, что это не открылось еще раньше, в начале апреля.

Постановщик программы вернулся с мастер-классов в Мексике (подсказка). И уже на следующий день приехал в «Ангелы Плющенко» ставить Лене короткую программу. Очень удивлена, что не слили раньше.

Ладно. Не получилось до контрольных прокатов оставить всё в секрете. Музыку Евгений Викторович и Лена выбрали гораздо раньше, ещё в феврале. Это Равель, «Болеро».

Слушали музыку на тренировках. Лена двигалась под неё. Думали. Кто сможет поставить интересно? Без уже «классических» ногомахов под неё. Мы с Леной пересмотрели много исполнителей «Болеро», но самый запоминающийся прокат — это Торвилл – Дин.

Короткую программу на сезон-2026/27 под музыку Равеля Лене поставил Иван Букин. Знакомство Лены с Иваном и работа по постановке – это глоток чего-то нового для Лены. Иван фантастический катальщик, интересный постановщик.

Теперь будем ждать дальнейшей работы по программе. Поставлен только костяк. Будут добавлять хорео. Мне очень интересен конечный результат. Жду с нетерпением. Хочется увидеть эту программу полностью. Хорошо выкатанную и в образе.

У меня есть идеи по костюму. Но жду предложения от дизайнера, который будет шить костюм. Вдруг будет что-то сногсшибательное.

Лена и Иван уже работали над короткой программой, как штаб Лёвы Лазарева анонсировал музыку – «Болеро». Это же классно, что два таких замечательных спортсмена, два двукратных чемпиона России по юниорам двух последних сезонов, не договариваясь, выбрали одну и ту же музыку.

Это просто фантастика. Мне кажется, Лена и Лев очень похожи (даже внешне). И характером, и талантом. Вот им и нравится одна музыка», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.

