Илья Авербух поставит произвольную программу Елене Костылевой — источник

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух поставит произвольную программу двукратной чемпионке России среди юниоров Елене Костылевой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По сообщению источника, постановочный процесс новой программы начнётся на следующей неделе.

Костылевой 14 лет. Фигуристка является двукратной победительницей первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России. В январе спортсменка сообщила о решении вернуться в академию Евгения Плющенко после того, как в декабре 2025 года ушла в группу к тренеру Софье Федченко.