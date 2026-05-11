Главная Фигурное катание Новости

Канадские танцоры Маржори Лажуа и Захари Лага прекратили сотрудничество

Канадские танцоры Маржори Лажуа и Захари Лага прекратили сотрудничество
Канадские танцоры на льду Маржори Лажуа и Захари Лага прекратили сотрудничество. Об этом фигуристка сообщила в социальных сетях.

«После 15 лет — это конец. Спасибо всем людям, которые поддерживали нас и верили в нас все эти годы. Спасибо, Зак, за путь, который мы прошли вместе. Важно глубоко любить то, что делаешь. Когда ты полон страсти, искренен и верен своим ценностям, всё возможно. Да, это конец большой главы, но также начало будущего, которого я очень жду», — написала Маржори в социальных сетях.

Лажуа и Лага на взрослом уровне дважды становились бронзовыми призёрами чемпионата четырёх континентов (2023, 2025), а также завоёвывали медали на этапах Гран-при.

Отметим, что за это межсезонье в канадской федерации фигурного катания на коньках уже распались четыре спортивные пары и три танцевальных дуэта.

