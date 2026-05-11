Стал известен новый партнёр Динны Стеллато-Дудек
42-летняя канадка Динна Стеллато-Дудек пробует встать в пару с 35-летним американцем Дэнни О’Ши, сообщает The Skating Lesson.

Динна Стеллато-Дудек до этого с 2016 года выступала в паре с партнёром Максимом Дешамом, став с ним чемпионами мира и чемпионами четырёх континентов в 2024 году.

Дэнни О’Ши выступал с Элли Кам четыре года, за это время выиграв бронзу на чемпионате четырёх континентов в 2024 году и золото в команде на Олимпиаде-2026.

За это межсезонье в канадской федерации фигурного катания на коньках распались четыре спортивные пары и три танцевальных дуэта. На данный момент официально новых пар не образовалось.

