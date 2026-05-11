Илья Авербух подтвердил, что поставит программу Елене Костылевой

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух подтвердил, что станет постановщиком новой произвольной программы двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой.

«Да, я буду ставить произвольную программу Елене Костылевой. Штаб Яны Рудковской и Евгения Плющенко обратился ко мне — так и началось сотрудничество. Лена — талантливая девочка, а мне всегда интересно работать с талантливыми людьми. Посмотрим, что получится. Послезавтра планируем приступить к совместной работе.

Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и её мамы могут меня задеть. Я сделаю свою программу и вперёд — пусть у Костылевой всё будет хорошо. Так что не опасаюсь ничего», — приводит слова Авербуха Sport24.