Тарасова: в последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что скептически настроена к нынешнему президенту ISU.

– Действующий президент ISU будет единственным кандидатом на выборах главы федерации. Плохая ли это новость для нас, учитывая ситуацию с отстранением?

– Это лучше не у меня спрашивать. Я не могу на это влиять. Кто хороший, кто плохой — определить тоже не могу. В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Лично не знаю этого человека. Но что от него ждать хорошего? Это же при нём всё было. Для нас сейчас важна новость — будем ли мы выступать или нет. Но похоже, что нам не спешат сообщить о том главном, что нас волновало, волнует и будет волновать — это участие в соревнованиях, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Сейчас президентом ISU является южнокореец Чэ Ёл Ким. На предстоящих выборах главы организации, которые пройдут 12 июня, он является единственным кандидатом.