Бенуа Ришо рассказал о многолетнем сотрудничестве с Сакамото

Французский хореограф Бенуа Ришо поделился итогами многолетнего сотрудничества с четырёхкратной чемпионкой мира Каори Сакамото.

— Вы поставили последнюю короткую программу Каори Сакамото. Что вы думаете о её выступлении на чемпионате мира?

— Испытывал одновременно счастье и грусть. Но даже больше — испытывал гордость. За неё и немного за себя. Впервые в моей карьере (а мне всего 38, я ещё очень молод) работал с фигуристкой от её первого взрослого сезона до последнего. Мы создали много программ вместе, шли рука об руку долгие годы. Я никогда не пытался её изменить, потому что это невозможно. Она сильная и цельная личность, непохожая ни на кого другого. Она из тех, кто приносит свет всем, кого встречает. Если вам плохо, достаточно увидеть Каори — и настроение поднимется. У неё есть дар делать людей счастливыми. Трудно подобрать слова, но, оглядываясь на этот сезон, испытываю очень сильные эмоции. Мы с Каори много говорили в последнее время, не ожидал, но она сказала мне, как благодарна. Её мама также прислала мне очень тёплое сообщение, поблагодарив за то, что я помог Каори раскрыться как фигуристке. Сейчас в это трудно поверить, но девять лет назад очередь из хореографов, желающих с ней работать, не выстраивалась. Другие японские фигуристки были в центре внимания, а Сакамото оставалась в тени. Её последние выступления в Праге стали невероятно красивым завершением великой карьеры.

— Честно: вы плакали?

— Да, конечно. Но даже тогда чувствовал, как мне повезло работать с ней и видеть, как изящно она завершает свой спортивный путь.

— Разочаровало ли вас её серебро в Милане?

— Мне жаль, что её олимпийское выступление не было идеальным, но таков спорт, такова Олимпиада — здесь может случиться всё. Вспомните историю Ильи Малинина: никто не сомневался, что он выиграет, но этого не произошло. Однако это их история, за прошедшие годы понял, что у каждого свой путь. Что случилось, то случилось. Я сказал Каори, если она хочет выиграть Олимпиаду, ей придётся вернуться в спорт (смеётся), — приводит слова Ришо «Спортс».

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр японка Каори Сакамото завершила спортивную карьеру в марте этого года.