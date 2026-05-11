Журова — о ситуации Плющенко с сыном: папа должен присутствовать в жизни ребёнка

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации между фигуристом Евгением Плющенко и его сыном.

— Бывает так, что мамы детей накручивают против папы. И это неправильно! Папа должен присутствовать в жизни ребёнка. И он должен быть самым лучшим, даже если он не лучший и вообще не отвечает никаким требованиям… Но он всё равно должен быть лучшим! И то, что такое отношение к отцу ребенку не внушили, — упущение мамы.

— То есть то, что Егор выступил против отца и был обделён его вниманием, — упущение первой жены Плющенко?

— Да. Я, например, делаю так, что, даже если папа что-то не делает, он всё равно лучший. Потому что для мальчиков это важно. И делать так, чтобы ребенок отдалился от папы, неправильно! — приводит слова Журовой «Мир Новостей».

Старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак (от брака с Марией Ермак) публично в интервью обвинил отца в отсутствии общения и манипуляциях, после чего Плющенко предложил сыну обсудить всё лично, заявив, что любит его и ждёт встречи.