Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журова — о ситуации Плющенко с сыном: папа должен присутствовать в жизни ребёнка

Журова — о ситуации Плющенко с сыном: папа должен присутствовать в жизни ребёнка
Комментарии

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации между фигуристом Евгением Плющенко и его сыном.

— Бывает так, что мамы детей накручивают против папы. И это неправильно! Папа должен присутствовать в жизни ребёнка. И он должен быть самым лучшим, даже если он не лучший и вообще не отвечает никаким требованиям… Но он всё равно должен быть лучшим! И то, что такое отношение к отцу ребенку не внушили, — упущение мамы.

То есть то, что Егор выступил против отца и был обделён его вниманием, — упущение первой жены Плющенко?
— Да. Я, например, делаю так, что, даже если папа что-то не делает, он всё равно лучший. Потому что для мальчиков это важно. И делать так, чтобы ребенок отдалился от папы, неправильно! — приводит слова Журовой «Мир Новостей».

Старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак (от брака с Марией Ермак) публично в интервью обвинил отца в отсутствии общения и манипуляциях, после чего Плющенко предложил сыну обсудить всё лично, заявив, что любит его и ждёт встречи.

Материалы по теме
Журова: Валиева, Трусова, Петросян — трио звёзд, в мировом фигурном катании таких нет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android