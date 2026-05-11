Макар Игнатов ответил, за какое нарушение могли бы задержать Александру Трусову

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) задала несколько, по её же словам, неудобных вопросов своему супругу — серебряному призёру ЧР-2021 Макару Игнатову.

Игнатова: Если бы меня задержали — как думаешь, за что?

Игнатов: За хулиганство.

Игнатова: За какое?

Игнатов: Нарушение общественного порядка.

Игнатова: Какое?!

Игнатов: Какое нарушение общественного порядка? Очень громко на кого-то ругалась! Скорее всего, на меня (смеётся).

Игнатова: Если я начну разговор с «только не злись», что ты подумаешь первым?

Игнатов: Не знаю. Ничего? Я не то чтобы сильно предугадываю что-то в разговорах. Меня вообще очень легко удивить чем-то.

Игнатова: Завести ещё две собаки или оказаться на необитаемом острове одному?

Игнатов: Не, ну две собаки проще… А на необитаемом острове на сколько?

Игнатова: На сколько? Навсегда!

Игнатов: Навсегда… Нет, навсегда не хочется. Тогда две собаки.

Игнатова: На месяцок хорошо бы, да?

Игнатов: На месяцок прикольно, — сказали фигуристы в видео в телеграм-канале Александры Трусовой.