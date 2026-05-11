Пётр Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну

Чемпион России – 2026, трёхкратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник прилетел в США, где пройдёт стажировку у известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна, сообщает официальный фан-клуб фигуриста в телеграме.

Отметим, в прошлом межсезонье Гуменник также сотрудничал с Арутюняном.

В числе известных учеников Арутюняна значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер и другие. Рафаэль является действующим тренером-консультантом трёхкратного чемпиона мира Ильи Малинина.

На Олимпиаде-2026 в Италии Гуменник обошёл Малинина, сенсационно занявшего восьмое место. Гуменник стал шестым.

