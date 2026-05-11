Дмитрий Песков — о шоу Навки: это восхитительно. Час сидел — рыдал

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков прослезился на представлении cвоей жены, российской фигуристки Татьяны Навки «Дневник памяти» — ледовом шоу, посвящённом 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Эмоции от шоу шикарные. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям. Ведь они не все воспринимают, как предыдущие поколения, но им нужно это передавать. Если не будем это делать мы, это будут делать другие, а другие будут делать это не так, как нужно, потому что у них другая память. С моей точки зрения, это восхитительно. Я прорыдал. Час сидел — рыдал», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.