Хореограф Бенуа Ришо опубликовал совместные фото с Семененко, Кагановской и Некрасовым

Авторитетный французский хореограф Бенуа Ришо опубликовал на своей странице в соцсети совместные фото с представителями российского фигурного катания.

Ришо поделился снимком с двукратным чемпионом России, участником Олимпиады-2022 Евгением Семененко и его тренером Алексеем Мишиным.

Также Бенуа выложил фото с российским танцевальным дуэтом Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

Ранее Ришо сообщал, что собирается провести девять дней в Новогорске. Бенуа планирует поставить короткую программу серебряному призёру Олимпиады-2022 Александре Игнатовой (Трусовой). Также специалист поставит короткую программу Семененко и произвольные танцы дуэтам Кагановская – Некрасов и Мария Фефелова – Артём Валов.