Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хореограф Бенуа Ришо опубликовал совместные фото с Семененко, Кагановской и Некрасовым

Хореограф Бенуа Ришо опубликовал совместные фото с Семененко, Кагановской и Некрасовым
Комментарии

Авторитетный французский хореограф Бенуа Ришо опубликовал на своей странице в соцсети совместные фото с представителями российского фигурного катания.

Ришо поделился снимком с двукратным чемпионом России, участником Олимпиады-2022 Евгением Семененко и его тренером Алексеем Мишиным.

Фото: из личного архива Бенуа Ришо

Также Бенуа выложил фото с российским танцевальным дуэтом Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

Фото: из личного архива Бенуа Ришо

Ранее Ришо сообщал, что собирается провести девять дней в Новогорске. Бенуа планирует поставить короткую программу серебряному призёру Олимпиады-2022 Александре Игнатовой (Трусовой). Также специалист поставит короткую программу Семененко и произвольные танцы дуэтам Кагановская – Некрасов и Мария Фефелова – Артём Валов.

Материалы по теме
Такие разные американцы: Малинин ищет виноватых за ОИ, а Лью стала светской львицей
Такие разные американцы: Малинин ищет виноватых за ОИ, а Лью стала светской львицей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android