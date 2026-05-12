Чэ Ёл Ким – единственный кандидат на пост главы ISU, пять россиян претендуют на должности

Действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким стал единственным кандидатом на выборах на эту должность, сообщает пресс-служба организации.

Голосование пройдёт на конгрессе ISU, который состоится 12 июня на Тенерифе. Чэ Ёл Ким занимает должность главы организации с 2022 года. Ранее он работал в координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм 2022 года в Пекине. С 2011 по 2016 год возглавлял Союз конькобежцев Южной Кореи.

Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы. Александра Кибалко выдвинули в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту. Ещё четверо россиян могут стать членами технических комитетов: Юлия Андреева имеет шансы войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам фигурного катания, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Михаил Соколов — по шорт-треку.