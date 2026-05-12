Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чэ Ёл Ким – единственный кандидат на пост главы ISU, пять россиян претендуют на должности

Чэ Ёл Ким – единственный кандидат на пост главы ISU, пять россиян претендуют на должности
Комментарии

Действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким стал единственным кандидатом на выборах на эту должность, сообщает пресс-служба организации.

Голосование пройдёт на конгрессе ISU, который состоится 12 июня на Тенерифе. Чэ Ёл Ким занимает должность главы организации с 2022 года. Ранее он работал в координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм 2022 года в Пекине. С 2011 по 2016 год возглавлял Союз конькобежцев Южной Кореи.

Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы. Александра Кибалко выдвинули в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту. Ещё четверо россиян могут стать членами технических комитетов: Юлия Андреева имеет шансы войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам фигурного катания, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Михаил Соколов — по шорт-треку.

Материалы по теме
Наши фигуристы бьются о квады зря? В чём главная проблема парного катания прямо сейчас
Наши фигуристы бьются о квады зря? В чём главная проблема парного катания прямо сейчас
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android