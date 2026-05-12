Софья Муравьёва попросила исключить её из сборной России — источник

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва попросила отчислить её из сборной России. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько близких к ситуации источников. Также, согласно источнику, есть вероятность, что фигуристка уже отправила официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее стало известно, что Софья прекратила сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным по инициативе специалиста. Мишин объяснил это несовпадением своего рабочего плана с жизненной позицией спортсменки.

Муравьёвой 19 лет. До перехода к Алексею Мишину она тренировалась у Евгения Плющенко.