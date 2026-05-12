Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва попросила исключить её из сборной России — источник

Софья Муравьёва попросила исключить её из сборной России — источник
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва попросила отчислить её из сборной России. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько близких к ситуации источников. Также, согласно источнику, есть вероятность, что фигуристка уже отправила официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее стало известно, что Софья прекратила сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным по инициативе специалиста. Мишин объяснил это несовпадением своего рабочего плана с жизненной позицией спортсменки.

Муравьёвой 19 лет. До перехода к Алексею Мишину она тренировалась у Евгения Плющенко.

Материалы по теме
Кто будет тренировать Муравьёву после Мишина? Рассматриваем варианты в Москве и Петербурге
Кто будет тренировать Муравьёву после Мишина? Рассматриваем варианты в Москве и Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android