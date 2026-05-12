Илья Малинин допустил, что может взять паузу в карьере

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин заявил, что рассматривает возможность взять паузу в спортивной карьере.

«Честно говоря, не знаю. Не хочу это разглашать. Мне в каком-то смысле хочется взять перерыв в катании. Последние четыре года были очень трудными в гонке за Олимпиадой. Поэтому, думаю, мне нужна возможность взять передышку, будь то даже половина сезона… Всё зависит от того, как я буду себя чувствовать. Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду прощупывать почву, потому что не уверен… Делаю всё постепенно», — цитирует Малинина Olympics.