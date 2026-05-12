Тарасова связывает решение Муравьёвой об уходе из сборной со сменой гражданства

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что просьба Софьи Муравьёвой отчислить её из сборной России связана с намерениями спортсменки сменить спортивное гражданство.

«Мы с ней общались, всё было прекрасно. Вероятно, Софья думает о выступлении за другую страну, иной причины я не вижу. Они очень хорошо работали с Мишиным. Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Если она сейчас перейдёт в какую-то другую страну, то она успеет это сделать. По-другому я даже не понимаю зачем.

Любого члена сборной возьмите, если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли у нас. У нас очень сильная сборная команда, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он может сделать, на каком месте он может быть. Со мной Софья не разговаривала, хотя мы с ней в приличных отношениях. Она у меня ничего не спрашивала. Мы виделись с ней на чемпионате России.

Вопрос в том, отпустит ли её федерация, тут уже решать им. Я не могу сказать этого. Мне нравилось, как она катается. Мне кажется, что она заметная фигуристка, сильный спортсмен. Она ещё не сформировавшаяся, но сильная», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

