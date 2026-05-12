Источник: Софья Муравьёва планировала поработать с Рафаэлем Арутюняном

Серебряная призерка чемпионата России Софья Муравьёва хотела потренироваться у Рафаэля Арутюняна в США еще до прекращения сотрудничества с «Ангелами Плющенко», но тогда достигнуть окончательной договоренности не получилось. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Напоминаем, 6 мая Муравьёва официально объявила об уходе от заслуженного тренера СССР Алексея Мишина. Согласно источникам, Софья направила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой исключить её из состава сборной России.

22 мая состоится исполком Федерации фигурного катания на коньках России, где будут решаться вопросы об окончательном составе сборной.