«Как спортсмен я её понимаю». Жулин — о возможной смене гражданства Муравьёвой

Заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин прокомментировал возможной уход фигуристки Софьи Муравьёвой из сборной России.

«Думаю, её сподвигла история Самоделкиной, которая сейчас достаточно успешно выступает за Казахстан.

Ну хочет попробовать что-то новое, не вижу ничего страшного. Она попробовала у Мишина, особо сильно не прибавила, чувствует, что карьера уже идёт к закату. Хочет попробовать хотя бы где-то выступить, на чемпионате Европы, мира. Как спортсмен я её понимаю», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».

Напомним, фигуристка Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство, начав выступать за сборную Казахстана с 2023 года.