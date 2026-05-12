«Думаю, это правильный шаг». Жулин — о перерыве в карьере Малинина

Заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин назвал верным возможное решение олимпийского чемпиона американца Ильи Малинина взять паузу в карьере на сезон.

— Думаю, что это правильный шаг. Ему надо немного перезагрузиться.

— Не может ли это означать завершение карьеры?

— Нет, конечно, — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

На Олимпиаде-2026 в Милане Малинин в составе сборной США стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, но в турнире одиночников он занял лишь восьмое место, допустив несколько падений в произвольной программе.

Малинину 21 год. Он трёхкратный чемпион мира, трёхкратный победитель финала Гран-при, четырёхкратный чемпион США.