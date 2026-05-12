Софья Муравьёва рассматривает переход в сборную Франции — источник

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва планирует продолжить карьеру в составе французской сборной. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. Ранее появилась информация, что спортсменка попросила отчислить себя из состава сборной России.

По информации источника, одним из факторов, повлиявших на решение Муравьёвой рассмотреть эту страну, стало участие в сборах во Франции у известного хореографа Бенуа Ришо, ставшего автором её произвольной программы, а также переход экс-россиянки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана и последующее участие в Олимпийских играх.

Отметим, что в апреле 2026 года Муравьёва публиковала в соцсетях фотографии из поездки в Париж — до того, как стало известно о потенциальном переходе.