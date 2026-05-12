Фигурное катание Новости

«Она не первый номер». Лакерник — о решении Муравьёвой сменить сборную

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал информацию о возможной смене спортивного гражданства российской фигуристки Софьи Муравьёвой.

«И за какую сборную она собирается выступать?

Решать исполкому ФФКР. Если спортсмен меняет гражданство, он должен объяснять свой выбор. Если ты хочешь выступать за другую страну, то эта страна должна просить у федерации отпустить спортсмена. То есть не сам фигурист просит Россию отпустить себя в безвоздушное пространство.

Сборная России проживет и без Муравьёвой, она не первый номер.

Надо каждый такой случай рассматривать отдельно. Мы вкладываем в спортсменов деньги, силы, а потом они прощаются с нами. Если мы начнем раздавать спортсменов всему миру, это странновато будет выглядеть», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Софья Муравьёва является серебряным и бронзовым призерам чемпионата России.

