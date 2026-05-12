Рудковская заявила, что у Муравьёвой остался действующий контракт с «Ангелами Плющенко»

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что у фигуристки Софьи Муравьёвой остался действующий контракт с академией «Ангелы Плющенко» даже после её перехода в группу Алексея Мишина.

«Это правда, у Сони до сих пор с нами действующий контракт. Мы — частная академия, Соня была на контракте. Есть один вопрос, который перед нами до сих пор не закрыт. Он не такой существенный, но для Евгения и меня принципиальный. Так как Соня была у Алексея Николаевича Мишина, мы его пока особо и не поднимали», — цитирует Рудковскую «РИА Новости Спорт».

Ранее Муравьёва прекратила сотрудничество с Мишиным, к которому перешла от Плющенко весной 2025 года. Сегодня, 12 мая, появилась информация, что фигуристка попросила отчислить её из сборной России, что повлекло слухи о возможной смене спортсменкой гражданства.