Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская заявила, что у Муравьёвой остался действующий контракт с «Ангелами Плющенко»

Рудковская заявила, что у Муравьёвой остался действующий контракт с «Ангелами Плющенко»
Комментарии

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что у фигуристки Софьи Муравьёвой остался действующий контракт с академией «Ангелы Плющенко» даже после её перехода в группу Алексея Мишина.

«Это правда, у Сони до сих пор с нами действующий контракт. Мы — частная академия, Соня была на контракте. Есть один вопрос, который перед нами до сих пор не закрыт. Он не такой существенный, но для Евгения и меня принципиальный. Так как Соня была у Алексея Николаевича Мишина, мы его пока особо и не поднимали», — цитирует Рудковскую «РИА Новости Спорт».

Ранее Муравьёва прекратила сотрудничество с Мишиным, к которому перешла от Плющенко весной 2025 года. Сегодня, 12 мая, появилась информация, что фигуристка попросила отчислить её из сборной России, что повлекло слухи о возможной смене спортсменкой гражданства.

Материалы по теме
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android