«Я думаю, что какой-то осадок будет». Гербольдт — о переходе Муравьёвой в другую сборную

Бронзовый призёр чемпионата России Катерина Гербольрдт высказалась по поводу возможного перехода российской фигуристки Софьи Муравьёвой в сборную другой страны.

«Ряд спортсменов пробуют договориться с другими федерациями. С одной стороны, удивилась, с другой — нет. Не могу сказать, что эта информация повергла меня в какой-то шок. Софья в любом случае неплохая спортсменка. Может быть, уже не первый номер сборной, но в сборную периодически попадает. Насколько это будет потерей сборной, не могу сказать, потому что, повторюсь, она не первый номер сборной. Если нас допустят, то это будут первые номера. Наверное, это больше вопрос к федерации, нежели ко мне. Я думаю, что какой-то осадок будет, что такого уровня спортсмены уходят в другие сборные», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.