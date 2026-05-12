Софья Муравьёва рассматривала вариант перехода в сборную США — источник

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва рассматривала вариант с переходом в сборную США, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом.

По информации издания, 19-летняя Муравьёва напрямую общалась с представителями американской федерации, однако до конкретных предложений дело не дошло, в частности, из-за чрезвычайной трудности реализации перехода.

Отметим, что, по последним данным, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не получала каких-либо запросов по Муравьёвой. Однако СМИ сообщают, что Софья уже точно попросила отчислить себя из сборной России.

