Бенуа Ришо опубликовал совместное фото с Александрой Трусовой

Авторитетный французский хореограф Бенуа Ришо опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото со льда с серебряным призёром Олимпиады-2022 в одиночном катании Александрой Игнатовой (Трусовой).

Ранее Ришо сообщал, что собирается провести девять дней в Новогорске, Россия. Бенуа планирует поставить короткую программу Игнатовой (Трусовой). Также специалист поставит короткую программу Евгению Семененко и произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Фефелова/Артём Валов.

Трусова ранее, перед работой с Ришо написала в своём телеграм-канале следующее: «Сборы на лёд – это самая привычная часть моей жизни, но сегодня я в предвкушении…».