Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Энберт ответил на вопрос, можно ли назвать Софью Муравьёву предательницей

Энберт ответил на вопрос, можно ли назвать Софью Муравьёву предательницей
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в парном катании Александр Энберт прокомментировал новости о возможной смене спортивного гражданства серебряным призёром ЧР-2024 Софьей Муравьёвой.

– Нейтрально отношусь. Спортсмен ищет для себя лучшие пути развития в спорте. Смена спортивного гражданства – один из них. Он прописан в регламентах ISU и нашей федерации. Поэтому, соответственно, если она видит своё будущее в другой федерации более успешным, то это её решение. Спортсмену всегда виднее и понятнее, чем экспертам и зрителям со стороны, потому что она знает: как готова, какая ситуация, какое состояние и так далее. Поэтому желаю успехов Софье с любым спортивным гражданством.

– Можно ли назвать её предательницей?
– Нет, нельзя. Есть регламент смены спортивного гражданства, там карантин, который спортсмен должен пройти, получить открепление от федерации фигурного катания. Поэтому абсолютно нормальная процедура. Вот я, например, выступал в паре с Натальей Забияко. Она сменила спортивное гражданство. Сначала выступала за Эстонию, потом мы вместе стали выступать за Россию. Это нормальный процесс во всех странах, — приводит слова Энберта «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Муравьёва хочет отчислиться из сборной России! Но поможет ли это начать новую жизнь?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android