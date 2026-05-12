Энберт ответил на вопрос, можно ли назвать Софью Муравьёву предательницей

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в парном катании Александр Энберт прокомментировал новости о возможной смене спортивного гражданства серебряным призёром ЧР-2024 Софьей Муравьёвой.

– Нейтрально отношусь. Спортсмен ищет для себя лучшие пути развития в спорте. Смена спортивного гражданства – один из них. Он прописан в регламентах ISU и нашей федерации. Поэтому, соответственно, если она видит своё будущее в другой федерации более успешным, то это её решение. Спортсмену всегда виднее и понятнее, чем экспертам и зрителям со стороны, потому что она знает: как готова, какая ситуация, какое состояние и так далее. Поэтому желаю успехов Софье с любым спортивным гражданством.

– Можно ли назвать её предательницей?

– Нет, нельзя. Есть регламент смены спортивного гражданства, там карантин, который спортсмен должен пройти, получить открепление от федерации фигурного катания. Поэтому абсолютно нормальная процедура. Вот я, например, выступал в паре с Натальей Забияко. Она сменила спортивное гражданство. Сначала выступала за Эстонию, потом мы вместе стали выступать за Россию. Это нормальный процесс во всех странах, — приводит слова Энберта «Спорт день за днём».